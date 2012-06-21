Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Новогродівці на Донеччині активісти громадської організації «Здійсненна мрія» взялися допомагати найменш соціально захищеним землякам, серед яких люди похилого віку чи з інвалідністю, переселенці та інші. Шестеро жінок-волонтерів виготовляють багаторазові захисні маски, які потім роздають за списками і запитами тих, хто цього зараз потребує найбільше.
Як розповідає керівник ГО «Здійсненна мрія» Юлія Передерієва, само собою, роботу активістів організували у чистому приміщенні та із дотриманням усіх санітарних вимог. «Працюємо по 5-6 годин, хтось із дівчат приходить сюди після роботи, інші шиють з дому. Між нами попередньо розділені обов’язки: викройка, зшивання, прасування. А об’єдналися ми для спільної справи, бо розуміємо, що в цій тривожній ситуації мусимо допомагати іншим», — каже вона.