Гранти на розвиток бізнесу в галузі виробництва та переробки отримали 65 українок — засновниці, керівниці та власниці малого й середнього бізнесу. Отримані кошти вони спрямували на масштабування власної справи: вийшли на нові ринки, розширили лінійки продукції, автоматизували виробництво і підвищили якість.

Грантову програму «СТВОРЮЙ!» започаткувало Міністерство економіки за фінансової підтримки UMAEF. Реалізує її KSE Foundation за комплаєнс-підтримки АТ «Ощадбанк» та експертної оцінки KSE Graduate Business School. Ініціативу з бюджетом 1 мільйон доларів спрямовано на масштабування та розвиток виробничого бізнесу українок і буде продовжено на другий етап у 2025 році.

Серед переможниць — керівниця сімейної молочної ферми Наталія Кушнір, власниця виробництва бруківки Оксана Бортник, директорка ливарно-механічного заводу в Покровську Наталія Завгородня, власниця виробництва одягу та спорядження для військових Катерина Захарчук, засновниця бренда білизни та одягу для вагітних і мам, які годують, Юлія Ключковська і 60 інших українок.

«Роль жінок в українській економіці змінюється. Дедалі більше підприємиць беруть на себе лідерство, відкривають власні бізнеси. До прикладу, торік жінки заснували 56% підприємств в Україні, цього року — 59%. Вони опановують нові професії, де раніше статистично переважали чоловіки. Підсумки програми «СТВОРЮЙ!» продемонстрували готовність, спроможність та бізнесові амбіції підприємиць брати участь у формуванні української економіки», — каже перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Другий етап грантової ініціативи «СТВОРЮЙ!» розпочнеться 2025 року.

Джерело: Міністерство економіки