У приватній забудові Вінниці міська влада робить ремонт вулиць спільно з жителями. Для цього 70% вартості робіт фінансують з міського бюджету, а 30% коштів надають самі люди. Така співпраця дає змогу швидше створювати високоякісну дорожню інфраструктуру.
Зазвичай наприкінці року жителі приватного сектору подають заявки на участь у міській програмі асфальтування вулиць. Протягом двох останніх років відбулося майже 90 зборів містян щодо дольової участі у проведенні ремонту доріг, на яких було роз’яснено умови співфінансування та обрано ініціативні групи. Як розповіла голова асоціації органів самоорганізації населення Вінницької міської об’єднаної територіальної громади Наталія Панчук, торік роботи розпочали у травні і вдалося зробити капітальний ремонт ділянок 20 вулиць і провулків. На це використано 1,5 мільйона гривень коштів людей та 13,7 мільйона залучено з міського бюджету.
За словами міського голови Сергія Моргунова, вже понад 10 років у місті підтримують ініціативу людей для створення комфортної дорожньої інфраструктури у приватному секторі. Ремонтуватимуть дороги на умовах співфінансування і цього року.