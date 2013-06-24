Підсумки соцопитування статистичної служби Eurobarometer засвідчили широку підтримку європейцями заходів Євросоюзу у відповідь на російське вторгнення в Україну. Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Зазначено, що 86% респондентів схвалюють те, що ЄС продовжує надавати гуманітарну підтримку людям, які постраждали від війни, 77% погоджуються приймати в ЄС людей, які тікають від війни, 71% підтримують введення економічних санкцій проти росії.

Майже дві третини європейців, відповідно 67% і 65%, вважають, що ЄС має підтримувати шлях України до євроінтеграції та її інтеграцію в єдиний ринок.

65% виступають за фінансову та економічну підтримку України, а 57% вважають, що ЄС має закуповувати й постачати військове обладнання для України і навчати українських солдатів.

Опитування Flash Eurobarometer про виклики та пріоритети ЄС 2023 року було проведено у 27 країнах-членах між 24 та 31 серпня 2023-го. 26 514 громадян ЄС було опитано онлайн.