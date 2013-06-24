У Житомирській області створено додаткові безкоштовні місця компактного проживання для людей, які прибувають евакуаційним потягом із небезпечних регіонів Донецької області. Про це повідомляє Урядовий портал.

Першим евакопотягом прибули внутрішньо переміщені особи з Бахмута, Костянтинівки, Слов’янська, Мар’їнки, Покровська й інших населених пунктів. Їм надали безкоштовний прихисток на території Андрушівської громади.

Одразу після прибуття вони отримали гарантовані від держави грошові виплати, їх забезпечили гуманітарною допомогою. Також надається медична і психологічна допомога тим, хто цього потребує.

Докладніше з інформацією про безкоштовну евакуацію до Житомирської області можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, продовжується евакуація залізничним транспортом також з інших небезпечних регіонів. Зокрема, з Херсона та Запоріжжя. Їх мешканці можуть скористатися евакуаційними потягами:

– № 119/120 Запоріжжя – Кривий Ріг – Львів. Відправлення із Запоріжжя о 09:45, до кінцевої станції Львів потяг прибуває наступного дня об 11:44.

– № 110/109 Херсон – Львів. Відправлення з Херсона о 14:27. Прибуття до Львова – наступного дня о 10:18.