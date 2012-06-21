Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
З 17 вересня по 9 листопада у Донецькій області громадська організація «Твоє нове місто» береться провести виїзні сесії фахівців мобільного офісу «Швидка правова допомога». І саме завдяки цій ініціативі жителям відразу трьох об’єднаних територіальних громад – Бахмутської, Костянтинівської та Ясинуватської надаватимуть безкоштовну юридичну допомогу. Передбачено, що люди із більше двох десятків населених пунктів прифронтового краю отримають різноманітні фахові правові консультації. А оскільки мобільний офіс має всі необхідне технічне обладнання, всі, хто цього потребує, зможуть скопіювати, роздрукувати чи сканувати потрібні їм документи чи папери.
ГО «Твоє нове місто» реалізовує згаданий проєкт за програмою малих грантів у межах спеціальної програми ООН і за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.