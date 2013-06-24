Напередодні зими стартувала нова хвиля програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), у межах якої розширено й додано нові категорії українців. До переліку отримувачів, окрім тих, хто був раніше, тепер увійшли особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю, які одночасно відповідають таким критеріям:живуть на територіях активних або можливих бойових дій (згідноз наказом № 309);отримують соціальну допомогу менш ніж 3250 грн на місяць;не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій під час надання допомоги. Розмір допомоги становить різницю між 3250 грн та сумою соціальної допомоги від держави, яку отримує людина. Наприклад, якщо людина отримує 2700 грн соціальної допомоги, виплата становитиме додатково 550 грн.Цю програму розраховано на шість місяців, загальна сума коштів, яку ВПП спрямує на допомогу, — понад 284 млн грн, повідомляє Мінсоцполітики.