За 8 місяців у межах спільного проекту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій забезпечено виплату одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій на загальну суму більш як 396,3 мільйона гривень. Проект стартував у вересні 2022 року, і наразі виплати на звільнених територіях продовжуються. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, станом на 27 квітня 2023 року допомогу готівкою у розмірі 1200 гривень від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 216 тисяч громадян на ДОТ Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей.

Крім того, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції вже виплачено по 2200 гривень допомоги на місяць більш ніж 39 тисячам осіб, які проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини. Кожна людина отримує такі виплати протягом 3 місяців.

Мінреінтеграції дякує Товариству Червоного Хреста України, Міжнародній організації з міграції й Укрпошті за співпрацю щодо підтримки мешканців деокупованих територій України.