П’ятеро дітей-сиріт із Рівного отримають кошти від держави для придбання власного житла: розподіл відповідної субвенції затвердив міськвиконком. На спеціальні рахунки кожній дитині покладуть 540 тисяч гривень. Упродовж року за ці гроші (додавши за потреби власні чи спонсорські) можна буде придбати помешкання. Інакше державні кошти передадуть іншій дитині-сироті, яка має право на отримання житла за державною програмою. Нині до списку тих, хто може претендувати на участь у цій програмі, внесено 80 сиріт із Рівного, яким від 16 до 23 років. Нині на квартирній черзі в обласному центрі перебуває 181 дитина-сирота.
Загалом 22 мільйони гривень субвенції, що надійшла в область у жовтні, вже спрямували на придбання чи капремонти житла для 59 дітей у різних районах області. Найбільше — до міста Рівного, Рівненського та Сарненського районів. «Третій рік поспіль держава надає цю субвенцію. Однак якщо в 2017-му область отримала її 5 мільйонів гривень, то нині, як бачимо, вчетверо більше», — каже директор департаменту соціального захисту населення ОДА Олексій Шамак.