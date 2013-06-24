Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та генеральний секретар Європейської іпотечної федерації (EMF) Лука Берталот підписали Лист про наміри щодо створення Дорадчої ради з питань розвитку житлового фінансування в Україні. Підписання листа про наміри оголосив у межах 36-го пленарного засідання Європейської ради із забезпечених облігацій (ECBC) заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Документ передбачає співпрацю сторін у розробленні реформ та рекомендацій щодо ефективних фінансових інструментів у житловій політиці. Мета — впровадження європейських практик, мобілізація інвестицій, налагодження діалогу між державними органами, міжнародними інституціями, експертною спільнотою та учасниками ринку.

«Відновлення житлового сектору — важливий елемент для повернення людей додому, створення нових робочих місць, залучення інвестицій та розвитку економіки. Для цього відновлення нам потрібні ефективні фінансові рішення. Саме тому підписання листа про наміри з Європейською іпотечною федерацією є важливим кроком. Це дасть змогу масштабувати програми доступного житла і зробити їх іще ефективнішими у довгостроковій перспективі», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Згідно з домовленостями, Міністерство економіки виступатиме модератором процесу створення дорадчої ради, тоді як EMF надаватиме експертну, аналітичну підтримку та сприятиме залученню міжнародних партнерів. Сторони також погодили проведення регулярних консультацій щодо формату, складу та регламенту роботи ради, повідомляє Мінекономіки.

«Ми раді поділитися знаннями про ринок і власним досвідом, щоб підтримати створення дорожньої карти доступного й сучасного житла, яка поєднує ініціативи приватного та державного секторів. У межах цих зусиль дорадча рада, яку ми створили спільно з Міністерством економіки, є потужною платформою для координації спільних дій та узгодження ринкових механізмів із національними пріоритетами. Ми пишаємося тим, що стоїмо пліч-о-пліч з урядом України у цій важливій справі», — прокоментував генеральний секретар EMF Лука Берталот.