Кожна українська родина, чий дім постраждав від російської агресії, отримає підтримку від держави. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 21 березня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Він підкреслив, що до 350 тисяч гривень на ремонт квартири та до 500 тисяч гривень на ремонт приватного будинку можна отримати у рамках програми єВідновлення.

«Десятки тисяч українців уже скористалися програмою єВідновлення, і ми продовжимо її розширювати. Адже саме житло є ключовим пріоритетом Уряду в програмі відбудови на цей рік», — наголосив Прем’єр-міністр.

При цьому Денис Шмигаль зазначив, що до інших напрямків відбудови, на яких зосереджує свою увагу Уряд, відносяться енергетика, соціальна інфраструктура, цивільний захист, зокрема «великі укриття» за «фінською моделлю».

«Під час візиту Президента України у Фінляндію були фіналізовані домовленості щодо створення «коаліції укриттів цивільного захисту». Це значно посилить наші можливості в цій сфері», — підкреслив Прем’єр-міністр.