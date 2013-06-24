Понад тисяча осіб, чиє житло було знищено, скористалися державною програмою та реалізували своє право на компенсацію з використанням житлового сертифіката і придбали нову оселю. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці Банку розвитку Ради Європи в межах проєкту «HOME: Компенсація за знищене житло».

«Перший транш обсягом 70 мільйонів євро спрямовано на оплату майже 2000 житлових сертифікатів. За один місяць реалізації проєкту HOME понад тисяча власників знищеного житла придбали нове. Проєкт профінансував Банк розвитку Ради Європи. Це стратегічний внесок у відновлення України, за що ми щиро вдячні нашим партнерам. Плануємо продовжити співпрацю і 2025 року. Про це домовилися з головою Банку розвитку Ради Європи Карлом Монтічеллі під час зустрічі», — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Кредитну угоду на 100 мільйонів євро між Україною та Банком розвитку Ради Європи було підписано в червні цього року під час Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2024). Міністерство розвитку громад та територій готує запит на виплату другого траншу обсягом 30 мільйонів євро для наступного етапу реалізації проєкту.

У межах проєкту «HOME: Компенсація за знищене житло» власники житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло, зможуть придбати нові оселі замість знищених через російську агресію. Пріоритетне право на компенсацію за програмою мають учасники бойових дій, Захисники і Захисниці, які повертаються і потребують відновлення, особи з інвалідністю та багатодітні сім’ї.

На сьогодні до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено понад 387 тисячі об’єктів нерухомості, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.