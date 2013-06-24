Російська агресія та енергетичний терор продовжують наносити колосальну шкоду Україні й українцям. Проте – навіть в умовах війни – держава продовжує адресно підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Однією з найдієвіших залишається програма надання житлових субсидій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Оскільки кількість отримувачів пільг та житлових субсидій зростає (наприклад, через зростання кількості учасників бойових дій та інші фактори) на фінансування житлових субсидій та пільгу 2024 р. Уряд виділив – 49,9 млрд грн (на 12 млрд грн більше порівняно з 2023 р.)

Нагадуємо, що житлова субсидія на опалювальний сезон призначається до дати його закінчення, по 30 квітня включно (по 15 квітня включно йде нарахування на послугу опалення). А з травня людина може отримувати субсидію на неопалювальний сезон.

Для більшості отримувачів – вона буде призначено автоматично (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств). Тобто якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно. Пенсійний фонд на основі даних, які вже має, перерахує розмір субсидії, на яку родина/домогосподарство має право.

Водночас є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

Зокрема, із особистим зверненням до Пенсійного фонду треба звернутися, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також необхідно звернутися й особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн.

Звертаємо увагу, що навіть, якщо ви подали заяву протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, субсидію буде призначено з початку такого сезону.