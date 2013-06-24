Такі наміри обговорювали під час наради з питань житла для ВПО під головуванням віцепрем’єр­міністра Ірини Верещук. Зокрема йшлося про проєкт із поліпшення житлових умов ВПО на сході України. Його реалізують Кредитна установа для відбудови (KfW) та Міжнародна організація з міграції (МОМ). Проєкт передбачає будівництво / реконструкцію 43 об’єктів із загальною кількістю 2 тисячі квартир. У них заплановано розмістити майже 6 тисяч ВПО і громадян вразливих категорій. Цей задум втілюють у Вінницькій, Івано­Франківській, Київській, Львівській і Чернівецькій областях. Ще одну ініціативу реалізовують спільно з KfW та Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ). Вона передбачає підготовку 220 квартир для 625 ВПО у Дніпропетровській, Львівській, Харківській і Хмельницькій областях.

Третій проєкт, який Мінреінтеграції втілює разом з Держмолодьжитлом, — пільгове іпотечне кредитування ВПО за рахунок коштів гранта. Його надає уряд Німеччини через KfW: сім’ї переселенців можуть придбати житло у кредит за найнижчою в Україні ставкою 3% на рік. Кредити надають на строк до 30 років із початковим внеском 6% вартості житла, заплановано надати 1094 квартири для розміщення понад 2,5 тисячі ВПО.

Ці ініціативи мають забезпечити майже 3,3 тисячі квартир для розміщення понад 9 тисяч ВПО. Загальний обсяг фінансування становить приблизно 140 мільйонів євро.

«У межах проєктів міжнародної технічної допомоги Мінреінтеграції реалізує кілька житлових проєктів, спрямованих на забезпечення житлом ВПО. Вони дієві та результативні. Закликаю всі міністерства активно шукати можливості, які дають змогу забезпечити житлом тих, хто змушений був виїхати з небезпечних територій», — зазначила Ірина Верещук, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.