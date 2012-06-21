Можна зрозуміти епідеміологів, які готові закрити всіх по помешканнях, однак потрібно враховувати економічні реалії – якщо ніхто не буде працювати, то не буде ні надходжень до бюджету, ні врожаю.
Саме зараз люди мають закупити насіння і все необхідне для дачних городів.
Розуміння цього спонукало владу Житомира оперативно відреагували на рішення уряду дозволити роботу закладів торгівлі, що реалізують насіння і садівний матеріал, діяльність ветлікарень та магазинів для тварин. На позачерговому засіданні Житомирського міськвиконкому проголосували за дозвіл на функціонування точок із реалізації засобів зв’язку.
Ще одним виваженим кроком стало скасування заборони роботи всіх ринків у Житомирі, запроваджену два тижні тому. Зрозуміло, що не йдеться про торгівлю м’ясом, молочною продукцією. Закриття магазинчиків навколо базарів, у яких зазвичай перебувало одночасно небагато людей, додало проблем малому бізнесу і спровокувало підвищення цін у великих маркетах.
Як пояснив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, обов’язковою умовою для відкриття розташованих по периметру ринків магазинчиків є суворе дотримання обов’язкових для всіх обмежень і письмове зобов’язання адміністрації ринків забезпечувати контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.
Також міськвиконком вніс зміни до правил перевезення пасажирів громадським транспортом. У Житомирі ним може скористатись кожен за наявності маски, пільговики на час карантину тепер мають платити за проїзд на рівні із усіма. Однак із 27 березня у тролейбусах і трамваях дозволили перевозити до 20 пасажирів, у великогабаритних автобусах – до 15, а у маршрутках – не більше 10, як і було до цього.
Віктор ШПАК,
«Урядовий кур’єр»