Україна отримала першу партію з 20 новітніх автомобілів швидкої медичної допомоги із запланованих 200 у межах донації на понад 12 млн дол. від уряду Кореї за співпраці Посольства Кореї в Україні та за підтримки Міністерства охорони здоров’я.

Автівки використовуватимуть для надання медичної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями.

За час повномасштабної війни росія завдала значної шкоди автопарку екстреної медичної допомоги України: було пошкоджено 226 автомобілів, 263 знищено, а ще 125 — викрадено. Це особливо критично в умовах зростання кількості поранених, коли потреба в медичному транспорті стає гострою. Попри труднощі українські медичні служби роблять усе можливе, щоб надавати пацієнтам необхідну допомогу. Підтримка міжнародних партнерів, зокрема передані урядом Кореї 20 автомобілів швидкої допомоги, дає медикам змогу врятувати ще більше життів.

Частину автівок вже розподілено між закладами охорони здоров’я Донецької, Харківської, Київської, Черкаської та Сумської областей, повідомляє МОЗ.