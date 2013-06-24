В Україні вже намолочено більше 68,9 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 18,9 млн га. Загалом зібрано 49,9 млн тонн зернових та майже 19 млн тонн олійних. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема:
- пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;
- ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,6 млн тонн;
- гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100 %), намолочено 470,4 тис. тонн;
- кукурудзи – обмолочено 3,3 млн га (або 83 %), намолочено 20,2 млн тонн;
- проса – обмолочено 86,5 тис. га (або 93 %), намолочено 160,3 тис. тонн;
- гречки – обмолочено 87,8 тис. га (або 99 %), намолочено 127,2 тис. тонн;
- соняшнику – обмолочено 4,7 млн га (або 95%), намолочено 9,7 млн тонн насіння;
- сої – обмолочено 2,5 млн га (або 96%), намолочено 5,8 млн тонн насіння;
- ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн тонн насіння.
По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,4 млн тонн, Полтавщини – 4,1 млн тонн та Чернігівщини – 4 млн. тонн. По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 74,9 ц/га, Чернігівщини – 68,3 ц/га та Буковини – 66,5 ц/га.
Аграрії 16 областей проводять збирання цукрових буряків, які викопані на площі 223,2 тис. га, або 87 %. Накопано 10,7 млн тонн солодких коренів.