Евакуація найбільш вразливих категорій населення із прифронтових територій не припиняється. Днями міністр соціальної політики Оксана Жолнович та координатор системи ООН, гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале провели зустріч для обговорення розроблення плану дій для евакуації людей похилого віку та людей з інвалідністю із прифронтових територій України. Обговорення відбулося в межах заходу високого рівня, в якому взяли участь іноземні співробітники дипломатичних місій, а також представники провідних міжнародних організацій: УВКБ ООН, ПРООН, ВООЗ, МОМ, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші.

Оксана Жолнович зазначила, що серед людей похилого віку та людей з інвалідністю, яких необхідно перемістити в безпечніші місця, чимало тих, хто потребує додаткового догляду. Отже, перед урядовцями та партнерами, які допомагають українцям у розв’язанні цих проблем, стоїть завдання забезпечити житловий фонд, де такі послуги можна надавати.

«Ворог постійно обстрілює прифронтові території, і ми не маємо права зупиняти процеси евакуації. Уже впроваджуємо послугу підтриманого проживання, прагнемо залучити нових надавачів послуг, а також пропонуємо створити так званий банк соціального житла. Це дасть змогу надавати послуги підтриманого проживання або геріатричного догляду для людей похилого віку зокрема через ефективне використання ресурсів приватного житла. Ми впевнені, що ця ініціатива стане важливим кроком у забезпеченні необхідної підтримки тим, хто евакуйовується із прифронтових зон», — зазначила Оксана Жолнович.

Міністр додала, що в Україні тривають масштабні реформи в соціальній сфері, мета яких — створення інклюзивного ефективного ринку соціальних послуг. Зокрема йдеться про створення нової моделі догляду за людьми, які потребують підтримки. Особливо це важливо для тих громадян, які через війну змушені залишити рідні домівки або мають евакуюватися разом із закладами, в яких мешкали.

«З огляду на виклики, які наростають, відповідальність за захист найбільш вразливих серед евакуйованих — людей старшого віку та осіб з інвалідністю — потребує термінових спільних дій. Численні атаки на Суми, Дніпро та прифронтові міста засвідчують, що існує нагальна потреба гарантувати доступ до безпечної гідної евакуації та переїзду з безперервним медичним обслуговуванням для вразливих людей. Від підтримки уряду у впровадженні інклюзивних політик до спільних зусиль з гуманітарного реагування та відновлення ООН зробить усе можливе, щоб жодну людину не покинули напризволяще», — зазначив Матіас Шмале.

Евакуація і подальше впровадження послуги підтриманого проживання супроводжуються істотним викликом — нестачею пристосованих приміщень. Однак в Україні є потенціал у вигляді приватного житла, яке наразі не використовують ефективно. Цей ресурс може стати основою для створення банку соціального житла — механізму, що об’єднує державний, приватний і міжнародний сектори для розв’язання житлових питань у соціальній сфері. Ця модель стане надзвичайно важливим елементом у процесі евакуації із прифронтових міст, оскільки гарантуватиме найбільш вразливим категоріям населення можливість отримувати належний догляд в безпечних умовах.

«Гарантування безпеки та гідних умов для найвразливіших українців — наш пріоритет. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку та спільні зусилля, які дають змогу рятувати життя і створювати умови для відновлення людей», — підсумувала Оксана Жолнович, повідомляє Мінсоцполітики.