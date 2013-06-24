Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко зустрілася з віцепрезидентом Світового банку з Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані під час робочої поїздки у США. Сторони обговорили подальше фінансування програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), інструменти житлового сектору та іпотечних програм, підтримку України в довгостроковому економічному моделюванні й запровадження програми I_Can для регіонального розвитку.

«Програма RISE — приклад чудової співпраці між Міністерством економіки та Світовим банком. До кінця цього року буде здійснено виплату обсягом 250 мільйонів доларів. Наступного року розраховуємо залучити додаткові кошти. Програма RISE дасть змогу підтримати до 20 тисяч малих та середніх підприємств і сприятиме створенню понад 40 тисяч робочих місць завдяки державним програмам підтримки бізнесу», — зазначила Юлія Свириденко.

Крім того, сторони обговорили просування щодо стратегії житлового сектору. Минулого місяця за рішенням Кабінету Міністрів почала працювати відповідна робоча група.

«Ми готові розпочати фактичний процес аналізу та моделювання житлового сектору в тісній співпраці зі Світовим банком вже цього місяця, зокрема розроблення оптимальної фінансової моделі соціального житла та підходу «оренда з подальшим викупом». А протягом першої половини 2025 року на основі фінансового моделювання плануємо розробити оновлену стратегію для Укрфінжитла — компанії, яка адмініструє програму пільгової іпотеки «єОселя», — зауважила перший віцепрем’єр-міністр.

Вона висловила очікування щодо швидкого старту проєкту I_CAN, спрямованого на розвиток регіонів. Це сприятиме залученню інвестицій у громади, відновленню постраждалих регіонів та поверненню туди людей. Також сторони обговорили те, як уряду України синхронізувати програми Світового банку з євроінтеграційними процесами.

Наостанок Юлія Свириденкоподякувала Світовому банку, що системно залучає фінансування для відбудови України через свої програми. Днями уряд Австрії передав 10 мільйонів євро грантового внеску до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України Світового банку, повідомляє Мінекономіки.