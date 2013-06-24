На полігоні випробували легку машину розмінування DOK-ING MV-4, зібрану і частково локалізовану в Україні. Вперше випробування проводилися відповідно до затвердженого у березні експериментального проекту щодо здійснення обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування (постанова №271). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

MV-4 пройшла випробування на трьох типах ґрунтів (пісок, гравій, чорнозем), ділянках із густою рослинністю, а також випробування на живучість – серію підривів близько 600 грамів у тротиловому еквіваленті. Після випробувань буде проведена процедура сертифікації.

Крупновузлову збірку машини розмінування MV-4 здійснює українське підприємство А3tech, яке співпрацює із хорватською фірмою-виробником DOK-ING із 2020 року. Частка локалізації в машині, яка проходила випробування, склала 15%. Українські фахівці виготовили робочий вал та елементи робочого органу машини. До кінця року виробники планують довести рівень локалізації до 25-30%.

«Локалізація та масштабування виробництва дозволять не тільки виготовляти, обслуговувати та оперативно ремонтувати машини DOK-ING в Україні, але й створити додаткові робочі місця. А це і розвиток нашої економіки, і збільшення можливостей для гуманітарного розмінування. Крім того, це ще й сигнал для іноземних інвесторів, що в Україні можна реалізовувати проекти навіть попри війну, яку розвʼязала проти нас росія», – сказала Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Довідково

MV-4 – легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю і міцній конструкції є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів. MV-4 може витримати вибух протитанкової міни. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м2. Керується пультом дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 метрів. Загалом у світі працює 300 систем MV-4, а в Україні на ній працюють фахівці ДСНС.