У 2025 році буде значно розширена програма реімбурсації «Доступні ліки», завдяки якій українці можуть отримати ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб безоплатно або з частковою доплатою. Для цього в бюджеті закладено 6,6 мільярда гривень. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Розширення програми відбувається в межах ініціативи «Зимова підтримка», запровадженої Урядом за підтримки Президента України. Держава розуміє складнощі, з якими зіштовхуються українці під час війни та складного зимового періоду, тому надає підтримку всім громадянам, зокрема найбільш вразливим групам населення.

До оновленої програми увійде понад 30 нових діючих речовин, зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань. А також ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб, таких як гіпотиреоз і мігрень. Це дозволить ще як мінімум 500 тисячам українців заощадити кошти на лікуванні. Вперше будуть доступні препарати для дітей, а також ліки у вигляді крапель і мазей.

Зимова підтримка пропонує кожному українцю, який перебуває на території України, отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень. Нею можна буде оплатити в тому числі ліки українського виробництва. Також будуть доступні програми субсидій, підтримки ВПО, вчительські доплати, незмінні зимові тарифи та безоплатне харчування в школах.

“Лікарські препарати з розширеного переліку програми «Доступні ліки» можна буде отримати з початку 2025 року в усіх законтрактованих з НСЗУ аптеках за електронним рецептом. Це забезпечить доступ до якісного лікування та зменшить фінансове навантаження для ще як мінімум 500 тисяч пацієнтів. Цьогоріч ми зобовʼязали приєднатися до програми «Доступні ліки» всі аптеки, які розміщені в лікарнях. Наступного року плануємо, що отримати препарати за програмою можна буде у кожній аптеці.” - Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.

Ініціативи спрямовані на покращення не лише фінансової доступності, а і територіальної. Мешканці сіл, прифронтових та віддалених територій можуть отримати ліки Укрпоштою чи за допомогою мобільних аптечних пунктів.

За п‘ять років програма «Доступні ліки» розширилася більш ніж удвічі та продовжує діяти в період воєнного стану. Загалом нею скористалися майже 5 мільйонів українців.