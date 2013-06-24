Міністерство економіки спрямувало банкам роз’яснення про недоцільність надмірних вимог щодо розкриття банківських даних під час реалізації державних програм «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек».

Для нарахування користувачу кешбеку 10% за купівлю українських товарів за програмою «Національний кешбек» уряд потребує даних виключно про транзакції, що стосуються купівлі чи повернення відповідних товарів. Це товари, які беруть участь в програмі, куплені в закладах торгівлі, що беруть участь в програмі. Дозвіл на передачу даних про транзакції за ці покупки учасник програми надає в разі зацікавленості брати в ній участь. Інформація про такі платіжні операції є підставою для нарахування кешбеку за конкретні покупки.

Даних про інші транзакції для реалізації програми «Національний кешбек» уряд не потребує і не запитує від банків. Міністерство економіки в листі до банків наголошує, що вимоги банків про надання згоди на розкриття інших даних недоцільні.

Кошти за програмою «Зимова єПідтримка» зараховуються на картку «Національний кешбек». Громадянин може відкрити таку картку в застосунку чи відділенні одного з банків-партнерів програми. Якщо громадянин не зацікавлений брати участь у програмі «Національний кешбек» і планує використати цю картку лише для отримання коштів за програмою «Зимова єПідтримка», банки не повин ні вимагати згоду на розкриття інформації про транзакції з особистих рахунків чи інші персональні дані, які не стосуються безпосередньо виплати.

Закрити банківську картку «Національний кешбек» або відкликати наданий дозвіл громадяни можуть у будь-який момент. Для цього потрібно звернутися до підтримки банку.

Мінекономіки звертається до банків щодо узгодження своїх договорів з клієнтами та інших документів з наданими роз’ясненнями, повідомляє Мін економіки.