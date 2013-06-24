Одноразова державна допомога «Зимова єПідтримка» в розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Українці зможуть витратити отриману допомогу на оплату комунальних послуг, ліки, донати на ЗСУ, квитки Укрзалізниці та деякі інші види послуг. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Програма ініційована Президентом України Володимиром Зеленським і покликана надати соціальну підтримку громадянам в складний зимовий період. Допомога від держави за програмою «Зимова єПідтримка» є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні. Діятиме програма упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня. Система перевірятиме інформацію про перебування отримувачів допомоги на території України. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через Дію. Витратити кошти «Зимової єПідтримки» можна буде до кінця 2025 року.

«У зимовий період держава хоче підтримати усіх, хто цього потребує. Тож Уряд запускає програму допомоги населенню. Ми не звужували її до певних категорій, бо ми не можемо передбачити на 100%, як росіяни будуть діяти взимку. Тому нам важливо знайти універсальний механізм, аби підтримки усіх, хто може опинитися у скруті. Завдяки цим коштам люди зможуть купити ліки, заплатити за комунальні послуги чи підтримати військо», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Громадяни, які не потребують підтримки від держави, можуть її не оформлювати, або спрямувати «Зимову єПідтримку» на ЗСУ. Про зацікавленість залучати донати вже повідомили низка благодійних фондів.

«Ці кошти можуть стати національним донатом — елементом єднання нації. Зараз рівень донатів значно нижчий, ніж на початку вторгнення, і це — шанс підтримати наших захисників. Конвертуймо тисячу зимової підтримки в тисячі донатів для ЗСУ», — додала Юлія Свириденко.

«Під час підготовки програми допомоги «Зимова єПідтримка», ініційованої Президентом, для нас ключовим завданням було підтримати кожного українця, зокрема пенсіонерів та людей з інвалідністю. Чимало з них отримують виплати через Укрпошту, а не через банки. Мінсоцполітики детально опрацювало перелік отримувачів. Про можливість отримати виплату цих громадян повідомить листоноша під час отримання пенсії, або соцдопомоги. Таким чином «Зимову єПідтримку» пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть використати для оплати комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва. Важливо, аби кожен громадянин, у якому б найвіддаленішому куточку країни не проживав, відчув, що держава дбає про нього і надасть необхідну додаткову підтримку цієї складної зими», - зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Фінансуватись програма буде з залишків невикористаних коштів державного бюджету невійськового призначення. Громадяни, отримавши кошти як соціальну допомогу, можуть спрямувати її на підтримку ЗСУ.

Аналогічні форми підтримки громадян вже надавались Урядом раніше. Так, під час пандемії COVID-19 українці отримували 1 тис. грн за умови здійснення вакцинації. На початку повномасштабного вторгнення громадяни постраждалих регіонів отримали 6,5 тисяч грн по програмі єПідтримка.

Як отримати виплату

За допомогою застосунку Дія:

1) встановити мобільний застосунок Дія

2) Якщо у вас немає картки «Національний кешбек», треба її відкрити у одному з банків (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк)

3) У Дії у розділі «Сервіси» потрібно активувати картку «Національного кешбеку»

3) Обрати у застосунку Дія послугу «Зимова єПідтримка»

4) Подати заявку на отримання допомоги

5) Очікуйте зарахування коштів

Відкриття та обслуговування картки «Національний кешбек» є безкоштовним. Жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде.

Законні опікуни неповнолітніх дітей, люди у яких через релігійні вірування відсутній РНОКПП, або ж старші люди віком 65+, у яких немає застосунку Дія — можуть звернутися за виплатою допомоги до одного з перелічених банків-партнерів програми. Банк відкриє отримувачу картку «Національний кешбек», на яку надійде допомога.

З допомогою Укрпошти

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через «Укрпошту» — зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через «Укрпошту». Перелік тих, хто може отримати допомогу через «Укрпошту» формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійдуть у перелік на отримання коштів через Укрпошту, не можуть подати заявку через Дію.

Витратити кошти вони зможуть також через «Укрпошту» — на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

Коли та як можна витратити «Зимову єПідтримку» від держави?

Отримані гроші можна витратити до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів та книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Крім цього є можливість витратити кошти на благодійність, задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації. Зняти готівку з картки «Національний кешбек» не можна.

Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу.

Довідково

Учасниками проекту Зимова єПідтримка є Мінекономіки, Мінцифри, Мінсоцполітики, АТ «Укрпошта», технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк, уповноважені банки.