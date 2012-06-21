Осінньо-зимовий період у країні пройде стабільно й безпечно. В Україні накопичено рекордні запаси газу у сховищах — 21 393 мільйони кубометрів. На цьому наголосив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, презентуючи головні досягнення роботи і плани відомства до кінця 2019 року і на наступні кілька років — список змін у галузі енергетики й довкіллі.

«Уряд забезпечить теплом і електропостачанням країну взимку. На сьогодні на складах понад 2,5 мільйона тонн вугілля. І це найбільший показник з 2015 року», — підкреслив він і додав, що на початку роботи уряду ситуація була критичною.

Урядовець зауважив, що всі підземні газосховища належно підготовлені, щоб стабільно пройти зимовий період, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«У нас на 30% більше запасів газу, ніж зазвичай. І це означає, що ми можемо повноцінно вийти з опалювального сезону й забезпечити газопостачання в реверсному режимі. Можемо забезпечити кожного українця електричною енергією й газом, — підкреслив Олексій Оржель. — Отже, зимуватимемо з теплом».

Він наголосив, що уряд забезпечує стабільні ціни у платіжках, щоб люди не платили більше, а могли збалансувати свої сімейні бюджети. Ціна на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня 2020 року) порівняно з минулим роком на 7% нижча.

«Уряд захищає людей від коливання ціни на газ узимку. Запаси, які є в газосховищах, і підготовка за іншими видами палива дають нам змогу запропонувати так звану страхову ціну, яка навіть нижча, ніж у попередньому кварталі 2019 року. Ми гарантуємо не тільки безпеку постачання, а й стабільність нарахувань на оплату. Уряд захистить людей від коливань ціни на газ узимку», — зазначив міністр.

Він зауважив, що Україна дотримується графіка проходження анбандлінгу.

«Ми не збиваємося із графіка. Набрав чинності закон про анбандлінг, є схвалення від НКРЕКП рішення щодо сертифікації оператора ГТС України. Далі — ухвалені відповідні рішення на рівні уряду. 22 листопада ми вже отримали попередню сертифікацію в українського регулятора. Документи уже передано в Енергетичне співтовариство. Думаю, що днями отримаємо повністю сертифікованого оператора», — переконаний Олексій Оржель.

Під час презентації міністр висловив сподівання, що великі інвестори у відновлювану енергетику в Україні добровільно підуть на компроміс і переглянуть умови роботи за зеленим тарифом. «Дуже важливо, щоб ми знайшли спільну мову з інвесторами, щоб вони пішли на ті умови реструктуризації та перегляду умов, які пропонує уряд», — сказав він.

За словами Олексія Оржеля, в міністерстві не планують змінювати умови ведення бізнесу для інвесторів у відновлювану енергетику без згоди самих компаній, адже це не дасть змоги досягти плану зростання економіки України на 40% протягом наступних п’яти років, про які говорить новий уряд.

Заступник міністра з питань євроінтеграції Костянтин Чижик зазначив, що реструктуризація обов’язково має бути добровільною.

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«Урядового кур’єра»