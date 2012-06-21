У лавах МВС працює 360 тисяч співробітників, у Національній поліції — 130 тисяч. І вони є відображенням, так званим зрізом українського суспільства. Серед них є герої, трудяги, але, на жаль, є й ті, хто порушує закон. І принципово важливо, як система МВС реагує на ці події.
На цьому під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 5 червня наголосив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Так, у відділі поліції Кагарлика стався справді ганебний інцидент, коли двоє поліцейських застосували тортури, завдали побоїв і зґвалтували жінку. І їх буде обов’язково покарано. Та, на його переконання, тут не слід проводити паралелі зі злочином, що стався у Врадіївці в 2013 році. Тоді винних намагалися прикривати, потурати їм, а інформацію просто замовчували. Нині такого не буде. Адже вже через годину після повідомлення про злочин у Крагарлику винних було затримано, а інформацію про цей злочин передано до ДБР і прокуратури. Відділ поліції у Кагарлику розформовано, поліцейських виведено за штат. А поліція зробила заяву про факт насильства, не приховуючи нічого.
Нині ДБР проводить розслідування за повного сприяння правоохоронців. І результати обов’язково будуть, винних визначать і покарають
Арсен Аваков також закликав депутатів не звинувачувати огульно весь колектив Національної поліції через злочинні й неприпустимі дії кількох негідників у її лавах. Адже здебільшого українські правоохоронці — гідні люди, вірні присязі, які насправді охороняють і захищають нас.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»