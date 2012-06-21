Слідство у справі Майдану зібрало всі документи, необхідні для оголошення підозри причетним до розстрілів людей під час Революції гідності. «Настане час, коли ми посадимо всіх, хто відповідав за насильство на Майдані проти мирних демонстрантів. Це дуже довгі суди. Бо коли сто вбитих, півтори тисячі поранених — це величезна кількість учасників суду. Середня ланка втекла в Москву. Вища ланка, яка віддавала злочинні накази, — так само. Але ми це зробимо. Вже закінчено всі необхідні дії, щоб визначити підозри тим, хто дав злочинні накази розстрілювати людей», — цитує Укрінформ слова Генерального прокурора Юрія Луценка. Слідство вбачає зв’язок між діями колишнього президента Януковича, екс-очільника МВС Захарченка, інших правоохоронців. «Злочинці знищили документи, сервери, розпиляли автомати, знищили гільзотеку. Попри це, по крихтах ми змогли зібрати документи. У нас є відео кожної секунди, кожної точки Майдану, які зробила одна дуже розумна смілива дівчина. Тепер ми можемо мати 3D-картину того, що відбувалося, з будь-якого ракурсу в цей момент на Майдані», — констатував Генпрокурор.
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