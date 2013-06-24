З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 69 894 кримінальні провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками. Про це повідомляє Урядовий портал.
З них:
- 57 791 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)
- 9 188 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
- 2 673 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)
- 145 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) тощо.