«Постійні обстріли, яких зазнають прифронтові населені пункти, дуже травмують психіку людей. Звикнути до жахіть війни неможливо. Люди не витримують, перестають розуміти, що роблять, дезорієнтовані. Вони не мають зв’язку, а тому з ними треба спілкуватися і розповідати, що роб­лять для їхнього порятунку, переконувати чи навіть вмовляти тимчасово залишити домівки, аби вижити. Акцент робимо саме на евакуації, щоб урятувати якомога більше життів. Люди мають жити. А коли бачиш очі врятованих, особливо дитячі, для яких усі жахи вже позаду… Це не переказати жодними словами», — каже Рустам Лукомський, керівник групи поліцейських, які працюють у зоні бойових дій на Донеччині.