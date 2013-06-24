З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 48 161 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками. Про це повідомляє Урядовий портал.

З них:

  • 36 692 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)
  • 9 111 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
  • 2 173 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)
  • 100 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)
  • 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.