З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 47 300 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.
З них:
- 35 856 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)
- 9 101 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
- 2 158 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)
- 100 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)
- 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.
Про це повідомляє Урядовий портал.