Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час візиту до Лондона стала гостем каналу Sky News, у студії якого закликала європейське суспільство допомогти нашій країні подолати енергетичну кризу та більш рішуче покарати росію за злочини, які та коїть на українській землі. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Підтримка Великої Британії нині є безпрецедентною. І ми сподіваємося, що вона також буде направлена на швидке відновлення України, відбудову економіки. Повномасштабна війна на території Європи має бути рішуче засуджена світом. Війна завдає збитків і економіці Україні, і її народові. Ось чому ми наполягаємо на необхідності розширення санкцій проти росії. Це має прискорити нашу перемогу», - заявила Юлія Свириденко.

Подальші атаки рф на українську енергосистему можуть погіршити економічну ситуацію.

«Українська економіка до кінця року покаже падіння на рівні мінімум 30%. Це без урахування наслідків останньої масованої атаки на Україну. Ми прогнозуємо, що падіння може бути більшим, адже атаки можуть продовжуватися. У такому випадку виробництво скорочуватиметься», - зазначила Юлія Свириденко.

За словами Міністра економіки, Уряд готується до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації, найгірший із яких - руйнування енергоінфраструктури та роз’єднання енергосистеми. Аби подолати цю ситуацію, Україні необхідна підтримка:

«Українським людям потрібні трансформатори, потрібні генератори, щоби мати альтернативні джерела енергії. А також термінали супутникового зв'язку Starlink, аби мати змогу отримувати інформацію в умовах відсутності зв’язку. Тож ми закликаємо допомогти нам у цих питаннях».

Також Україна наполягає на посиленні санкційного тиску на державу-терориста. І підтримує політику обмеження цін на російську нафту - так звану “цінову стелю” на рівні 30-40 за барель - як можливий на даному етапі компроміс у питанні повного ембарго на енергоносії.

«Для нас дуже важливо зменшити експортні доходи росії, що у свою чергу зменшить її здатність фінансувати війну. Також нам потрібно розширити санкції та прискорити їх реалізацію. Адже існує певний час між ухваленням санкцій та їх реалізацією на практиці. Але ми цього часу на очікування не маємо. Ми захищаємо нашу землю і право наших дітей на нормальне дитинство. Вважаю, ваші політики також здатні вплинути на це», - звернулася Юлія Свириденко до британського суспільства.

Нагадаємо, Україна та західні партнери постійно працюють над синхронізацією санкцій щодо рф.