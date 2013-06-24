Україна має амбітну мету — зменшити розрив в оплаті праці жінок та чоловіків до 2030 року з 18,6% до 13,6%, і Уряд працює над її досягненням. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна на засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ на тему «Україна і Партнерство Біарріц. Досягнення і перспективи». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У заході взяли участь перша леді України Олена Зеленська, Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, представники органів державної влади, громадянського суспільства та міжнародних партнерів. Представники центральних органів виконавчої влади презентували ключові результати року по кожному із пʼяти пунктів, які Україна як учасниця «Партнерства Біарріц» взяла на себе.

«Питання праці для жінок – це питання не тільки робочих місць, а й інфраструктури: садочків, шкіл для дітей, медицини для родин, укриттів на випадок бомбардувань. Тут закликаю вже міжнародних партнерів допомагати із відновленням того, що зруйнували росіяни. Бо інфраструктура напряму впливає на здатність жінок працювати і заробляти», – сказала перша леді України Олена Зеленська.

За словами заступника Міністра економіки України Тетяни Бережної, проблема нерівності в оплаті праці чоловіків та жінок є актуальною для всіх країн світу без винятку. В Україні схвалено Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року, яка має амбітну мету — зменшити гендерний розрив з 18,6% до 13,6%, наблизившись до середнього показника країн ЄС. І для її досягнення передбачений комплекс заходів.

«Цього року за підтримки ООН Жінки, Офісу першої леді та уряду Швеції ми запустили інформаційну кампанію «Звісно. Зможеш!», спрямовану на руйнування гендерних стереотипів, з якими напевно стикалася кожна із нас. Також Мінекономіки розроблено новий сучасний Трудовий кодекс, який забезпечить гнучке працевлаштування для жінок. Ми збільшуємо види трудових договорів — до восьми, в тому числі легалізуємо надомну, дистанційну, сезонну роботу. Також закріплюємо право жінок і чоловіків на рівну оплату праці за аналогічну або рівноцінну роботу, забезпечуємо рівне право кожного з батьків на відпустку по догляду за дитиною, скасовуємо непотрібні норми, такі як заборона вагітним жінкам їздити у відрядження. Таким чином, жінкам буде легше поєднувати роботу та материнство і вони будуть більш конкурентоспроможними на ринку праці», — зазначила Тетяна Бережна.

Також Уряд впроваджує грантові програми для розвитку жіночого підприємництва, зокрема для ветеранок, дружин ветеранів та полеглих захисників, програму «Створюй!» — для власниць переробних підприємств. Нині 57% переможців програми «Власна справа» та 55% отримувачів грантів для ветеранів, ветеранок та другого з подружжя — жінки.

Окрім того, діють програми сприяння працевлаштуванню, навчання та перенавчання, завдяки яким жінки можуть опанувати нову, актуальну на сьогодні професію. Здобути новий фах або підвищити кваліфікацію можна отримавши ваучер на навчання, які видає Державна служба зайнятості. З 23 тисяч українців, які отримали ваучер цього року, 72% — жінки.

Заступник Міністра економіки також нагадала, що під час Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024, яка відбулася в червні у Берліні, створено Skills Alliance. До цієї ініціативи долучилися майже 50 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти, щоб допомогти 180 тисячам українців опанувати нову професію або підвищити свою кваліфікацію впродовж наступних трьох років.

Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов’язання скорочувати гендерний розрив в оплаті праці під час приєднання до міжнародного «Партнерства Біарріц» у 2020 році за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Метою цієї міжнародної ініціативи є досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.