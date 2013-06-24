Заступник міністра енергетики Роман Андарак і представник Програми Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища в Україні П’єр Карло Сандей обговорили напрями співпраці для втілення проєктів з відновлення з акцентом на розвиток стійкої енергетики та відновлюваних джерел енергії.

Представник UNEP ознайомився з урядовими програмами стимулювання розвитку в Україні відновлюваної енергетики, а також програмами співпраці з міжнародними партнерами з питань встановлення сонячних панелей, зокрема на громадських будівлях та закладах охорони здоров’я.

«Відновлювані джерела енергії відіграють важливу роль у балансуванні енергосистеми. А нарощування потужностей ВДЕ — один із провідних напрямів зміцнення нашої енергетичної стійкості», — зазначив Роман Андарак.

Обговорювали напрями та можливі формати співпраці сторін, зокрема в межах профільних міжнародних організацій, як-от Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA), і на двосторонньому рівні. П’єр Карло Сандей запевнив у готовності організації надавати Україні підтримку і в напрацюванні комплексного підходу до реконструкції енергосектору та здійснення зеленого переходу, повідомляє Міненерго.