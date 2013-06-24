Держспецзв'язку підготувала аналітичний звіт про російські кібероперації, де ми досліджуємо загрози з боку ворожих хакерських угрупувань.

Фахівці Держспецзв’язку передбачають зростання кількості складних атак на ланцюжки постачання. Компанії, які розробляють програмне забезпечення для критичної інфраструктури та військових, зазнаватимуть активних цілеспрямованих кібернападів у довгостроковій перспективі.

Ворог, ймовірно, використовуватиме більш комплексні атаки та інструменти, включно з розробкою і розгортанням дуже складного шкідливого програмного забезпечення, яке має ширше розповсюдження, здатне атакувати різні операційні системи. Підвищення складності атак підкреслює потребу в постійному вдосконаленні засобів захисту організацій з метою випередження загроз, що зростають.

росія залучає дедалі більшу кількість нових людей для нападів у кіберпросторі, зокрема, молодь. Для її навчання використовують західні матеріали, готуючи нове покоління патріотично мотивованих хакерів, які в майбутньому легко можуть стати суб’єктами кіберзагрози чи операторами програм-вимагачів.

Наше незмінне завдання – посилювати кіберзахист на всіх рівнях.