Кабінет Міністрів України змінив порядок видачі дозволів на право ввезення, вивезення та транзит Україною наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Прийнята постанова забезпечує прозорість і безперервність виконання функцій Держлікслужби; уніфікує процедури декларування лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори для медичного забезпечення підрозділів збройних сил держав-членів ЄС, держав-членів Організації Північноатлантичного договору та інших держав, які в установленому законом порядку допущені на територію України, підрозділів Збройних сил України, направлених згідно із законом до інших держав; які містять наркотичні засоби, психотропні речовини й прекурсори з європейськими та північноатлантичними стандартами; зменшує фінансове навантаження на суб’єкти господарювання під час підготовки документів, необхідних для видачі дозволів; скасовує надмірні регуляторні обмеження та неефективні процедури контролю, застарілі системи сертифікації, моніторингу, здійснення експертиз та інших обмежень для бізнесу.

Наприклад, для отримання дозволу на імпортно-експортні операції, а також ввезення гуманітарної допомоги відтепер підприємствам не потрібні нотаріально засвідчена копія статуту та реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, що ввозяться в Україну або вивозяться з неї, а засвідчити документи заявника зможе керівник суб’єкта господарювання.

Як і раніше, Держлікслужба має 30 днів на розгляд документів на імпорт, експорт або транзит. Дозволи на здійснення імпортно-експортних операцій надаються субʼєктам господарювання на підставі позитивного експертного висновку уповноваженої установи. Проте такий висновок більше не потрібен для ввезення зразків для державних спеціалізованих установ, які є субʼєктами судово-експертної діяльності, МОЗ та державних органів, підрозділи яких можуть здійснювати оперативно-розшукову діяльність.

У дозволі Держлікслужби зазначається строк, протягом якого повинно бути здійснене ввезення чи вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Строк дії дозволу може бути одноразово продовжений не більше ніж до 31 грудня поточного року, якщо заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України.

Для ввезення зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для реєстрації в МОЗ більше не потрібен лист-клопотання від Міністерства охорони здоров’я України про потрібну кількість.