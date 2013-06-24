Уряд ухвалив рішення про удосконалення механізму використання коштів Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти. Рішення обумовлене своєчасним виконання Державного бюджету України на 2024 рік. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зазначаємо, що у попередні роки видатки розвитку за бюджетною програмою КПКВК 2201140 «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» передбачалися лише за загальним фондом Державного бюджету України.

Бюджетні кошти у поточному році спрямовуватимуться на:

здійснення невідкладних аварійно-відбудовних та ремонтних робіт; реалізацію проєктів, пов’язаних із будівництвом (новим будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією та реставрацією) захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховища/протирадіаційного укриття, призначених для укриття учасників освітнього процесу закладів фахової передвищої та вищої освіти; здійснення заходів, пов’язаних із приведенням підвальних та/або цокольних приміщень закладів освіти у стан, придатний до використання як найпростіших укриттів; заходів, спрямованих на дотримання вимог пожежної безпеки в закладах освіти; забезпечення технічними засобами оповіщення та інформування; придбання генераторів, електрогенераторних установок, трансформаторів, систем безперебійного електроживлення, акумуляторів, іншої електричної апаратури, пристроїв для фільтрування або очищення води, іншого обладнання довгострокового користування для безперебійного тепло-, водо-, електро- і газопостачання, що забезпечує безпечні умови навчання в офлайн-режимі, а також для забезпечення проживання у гуртожитках здобувачів освіти, якщо освітній процес здійснюється в офлайн-режимі; здійснення заходів з енергоефективності; розбудову мережі та відновлення гуртожитків, пошкоджених в результаті бойових дій, для проживання здобувачів освіти у закладах освіти, що здійснюють навчання в офлайн-режимі тощо.

Тому відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за цією бюджетною програмою передбачені видатки розвитку ще й за спеціальним фондом Державного бюджету України для здійснення заходів у сфері освіти. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 № 475.