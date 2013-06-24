Розпочинається друга фаза освітнього проєкту Natolin4Capacity Building Phase II для посилення спроможностей на шляху України до членства в Європейському Союзі.

Мета другої фази програми — посилення спроможності органів державного управління України ефективно управляти процесом вступу до ЄС та впроваджувати реформи, необхідні для виконання вимог членства в ЄС.

Освітній проєкт Natolin4CapacityBuilding Phase II — Strengthening Ukrainian Public Administration for EU Integration реалізують за кошти ЄС на базі Коледжу Європи в Натоліні (Республіка Польща) у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів, НАДС, Вищою школою публічного управління та Представництвом ЄС в Україні.

Програму розроблено для українських державних службовців, які залучені до завдань, пов’язаних з європейською інтеграцією, таких як поточний процес вступу до ЄС, гармонізація українського законодавства із правом ЄС та процеси інституційної перебудови.

«Проєкт дає можливості для поглиблення знань та професійного зростання фахівців, які щодня працюють над тим, щоб Україна стала повноправним членом ЄС. Ми вдячні нашим партнерам за продовження такої важливої програми. Це значна інвестиція в людський капітал для зміцнення спроможності держави в контексті євроінтеграції», — прокоментувала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина.

Оновлена освітня програма передбачає стаціонарне навчання в Польщі та виїзні сесії в Україні, підготовку для тренерів та додаткові модулі онлайн-навчання. Заплановано охопити щонайменше 100 українських представників державних органів в межах 12 шеститижневих навчальних сесій. Учасників буде обрано на конкурсній основі, повідомляє Міністерство юстиції.