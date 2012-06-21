Згідно із затвердженим графіком зовнішнього незалежного оцінювання, основна сесія ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 липня. Результати оголосять до 29 липня. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 25 липня до 11 серпня. Результати буде відомо до 14 серпня. До 9 червня триває реєстрація на додаткову сесію для всіх, хто з об’єктивних причин не зміг зробити це з 3 лютого до 24 березня.
Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
«Ключовий пріоритет – збереження здоров’я учнів, студентів і педагогічних працівників. Усі пункти проведення ЗНО мають бути безпечними й комфортними, як для учасників ЗНО, так і для медпрацівників та інструкторів. Ми дотримуватимемося всіх протиепідемічних заходів. Усіх буде забезпечено захисними масками, а пункти тестування – антисептиками й дезінфекторами», – зазначила Любомира Мандзій.
За її словами, всі педагоги та учні протягом карантину докладали максимум зусиль, щоб адаптуватися до нових умов. Зокрема вчителі опанували нові інструменти дистанційних технологій та виконали програми.
«Вдячні всім педагогам за їхню готовність швидко вчитися. У цьогорічному бюджеті не передбачено встановлення додаткових доплат у 2020–му. Але наразі опрацьовується нова концепція оплати праці педагогічних працівників», – зауважила Любомира Мандзій, відповідаючи на запитання щодо доплат педагогам за те, що вони в умовах карантину працювали понад свої штатні обов’язки.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»