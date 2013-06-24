Оновлений меморандум МВФ за підсумками п’ятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не містить зобов’язань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії.

Українська сторона разом з експертами МВФ розглядає можливі варіанти підтримки енергетичної стабільності країни з огляду на значну шкоду, якої завдала рф енергетичній системі України, і як наслідок — вплив цього на відновлення економіки України. Меморандум МВФ міститьрізні потенційні варіанти реформування енергосистеми.

Україна успішно пройшла п’ять переглядів програми EFF МВФ. За підсумками кожного перегляду фонд оновлює меморандум відповідно до оновленого переліку заходів економічної та фінансової політики.

Меморандум, який було оприлюднено після затвердження програми, від 24березня 2023 року, а також п’ять його наступних оновлень після кожного перегляду містили блок про реформу енергетичного сектору. Усі оновлення меморандуму розглядалипотенційнуможливість підвищення тарифів на енергоносії як захід, спрямований на розв’язання проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну. Такий захід можливий лише за умови надання достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.

Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нових та не створює для України зобов’язань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни.

Енергетичний сектор — один з напрямів, над стабілізацією якого українська влада працює спільно з міжнародними партнерами та експертами МВФ. Уряд продовжує працювати над усуненням наслідків масштабних атак на енергетичну систему країни. Серед іншого було розширено роль «5—7—9%» та ФРП у підтримці енергетичного сектору, впроваджують програми кредитування державними банками на підтримку енергетики та інші заходи, повідомляє Мінфін.