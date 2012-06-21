75 РОКІВ ЗВАННЯ ОФІЦЕРА В ЧЕРВОНІЙ АРМІЇ
У загалом непоганому російському телесеріалі «Останній бронепоїзд», події якого розгортаються у трагічному 1941 році, з появою старшого за званням на нараді командирів звучить команда: «Товариші офіцери!» Насправді того, хто її подав, негайно розстріляли б як німецького шпигуна, адже аж до 1943 року в СРСР слова «золотопогонник» і «офіцер» стосувалися виключно царської та білої армій і вважались образливими для червоних командирів.
6 січня 1943 року оприлюднено указ президії Верховної Ради СРСР, яким звичні для військовослужбовців петлиці замінили погонами. 24 липня аналогічним документом «Про порядок присвоєння військових звань військовослужбовцям Червоної армії» командирів середнього і старшого рівня офіційно перейменували в офіцерів.
Коментуючи ці нововведення, Сталін заявив, що «ми спадкоємці російської слави, від якої не відмовляємось». У перекладі зрозумілішою мовою йшлося про відновлення старих імперських традицій, одним зі зразків чого став солдатський орден Слави, в якому дивно поєдналися більшовицька п’ятикутна зірка і старорежимна георгіївська стрічка.
Авторська рубрика лауреата премії ім. Івана Франка Віктора ШПАКА («Урядовий кур’єр»).
Ілюстрації надав автор