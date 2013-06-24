У період з 16 по 18 грудня, заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова долучилась до робочого візиту урядової делегації на чолі з Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економіки України Юлією Свириденко до Японії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь взяли представники Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерства охорони здоров’я України та інших відомств.

Українська делегація провела низку зустрічей із високопосадовцями Уряду Японії, очільниками японських організацій та провідних компаній. Ключовою темою для обговорення було поглиблення співпраці між країнами, зокрема у економічній сфері та відновленні.

Під час зустрічі з Головою парламентської Асоціації дружби «Японія-Україна» Ейсуке Морі та представниками всіх парламентських партій було засвідчено рішучу готовність Японії надалі підтримувати Україну.

Українська сторона висловила подяку за непохитну двопартійну підтримку України з боку японського Парламенту: “Партнерство між Україною та Японією має величезне значення в контексті викликів воєнного часу. Особливе значення має бюджетна підтримка – з лютого 2022 року до кінця поточного року загальний обсяг фінансування становитиме близько 8,5 млрд доларів США. Ця допомога забезпечує стабільність основних державних послуг, підтримує наші зусилля з відновлення та зміцнює економіку у найскладніший час”.

Крім того, було відзначено важливість продовження санкційної політики Японії проти рф.

Разом із Міністром економіки, торгівлі та промисловості Японії Йоджі Муто, Міністром закордонних справ Такеші Іваєю, Головним секретарем Кабінету Міністрів Японії Хаяші Йошімаса сторони обговорили подальші пріоритети та механізми розвитку японсько-українського партнерства.

Японія є другою країною-донором за обсягом бюджетної допомоги серед країн світу (після США) та четвертою серед усіх міжнародних партнерів (після ЄС, США та МВФ).

Більше частина коштів була залучена через механізми та системні проекти Світового банку в Україні. Такі ініціативи як DPL, PEACE, INSPIRE, HEAL, ARISE, HOPE, THRIVE, RISE, SURGE спрямовані на підтримку ключових секторів економіки та забезпечення нагальних потреб громадян в умовах війни. Зокрема, це соціальна допомога, охорона здоров’я, агросектор, відбудова, освіта, приватний сектор, підтримка реформ.

Японська сторона зазначила, що наразі розглядаються декілька напрямів додаткової підтримки для України. Передусім енергетики, продовження гуманітарних проектів та розмінування.

Щодо подальшої співпраці України та Японії у фінансовій сфері було розглянуто рішення G7 щодо механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), який передбачає погашення кредитів для України за рахунок знерухомлених російських активів. Загальний обсяг становить до 50 млрд доларів США.

“Всебічна допомога Японії Україні є безпрецедентною. Переконана, що подальша робота урядів й надалі сприятиме новим досягненням у фінансовому секторі, передусім забезпеченні держбюджету необхідними ресурсами. Японія як один з основоположників механізму ERA забезпечить залучення відповідного фінансування на користь України вже наступного року”, – зауважила заступник Міністра фінансів.

Також Ольга Зикова звернула увагу японської сторони на загрози, які створює росія для світової фінансової системи та глобальної економіки, через порушення країною-агресором стандартів FATF (Financial Action Task Force): “FATF має вжити більш рішучих заходів щодо ризиків та загроз, які російські фінансові злочини становлять для міжнародної спільноти. Зокрема, шляхом включення російської федерації до «чорного списку» FATF на майбутньому пленарному засіданні FATF у лютому 2025 року. Сподіваємось на підтримку Японії у цьому контексті”.

Під час зустрічі з Президентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Акіхіто Танакою сторони обговорили необхідність розширення спільних проєктів за пріоритетними напрямами, зважаючи на систематично зростаючі та змінні потреби.

Від лютого 2022 року JICA надала Україні бюджетної допомоги у розмірі 581 млн доларів США, а також започаткувала грантові «Програми екстреного відновлення» (Фаза 1, 2 та 3) на загальну суму близько 600 млн доларів США.

Українська делегація представила пріоритетні проекти в Україні, у яких Агентство може взяти участь. Це сфера фінансів, енергетики, промисловості, інфраструктури, сільського господарства, гуманітарного розмінування, захисту довкілля, та діджиталізації.

Окрему увагу приділили важливості фінансування публічних проектів у сферах охорони здоров’я, освіти, соціальній сфері. У контексті підтримки ефективного впровадження проєктів було відзначено Project Preparation Facility.

Також у місті Токіо відбулась низка зустрічей Уряду України разом з головою Комітету співробітництва з Україною «Keidanren» Фумія Кокубу та очільниками провідних японських компаній.

Передова тема на порядку денному – зближення японського та українського бізнесу, а також залучення нових інвестицій в Україну, з метою підтримки відновлення та отримання гарантій щодо повоєнної відбудови

“Досвід Японії у реалізації проектів із відновлення є надзвичайно цінним для України. Подальша активна залученість японських компаній в Україну та розширення ініціатив з підтримки бізнесу сприятиме ролі приватного сектору у подальшому економічному відновленні, а також відбудові України”, – наголосила Ольга Зикова.

Було відмічено відкриття офісу Японської організації з розвитку зовнішньої торгівлі (JETRO) у Києві у жовтні 2024 року. Це є значним кроком у майбутніх внесках JETRO у покращення економічного партнерства між країни ти підтримку бізнесу.