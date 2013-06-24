Заради посилення спроможностей воїнів-розвідників на фронті ПриватБанк та благодійний фонд “Вогонь запеклих не пече” оголосили спільний збірна 20 мільйонів гривень для ГУР МО України.

Зібрана сума необхідна для придбання спеціального обладнання і програмного забезпечення, що допоможуть збільшити масштаб та поліпшити якість технічної розвідки, а отже ― знищити більше загарбників.

Наробимо вітру ворогам разом!

Задонатити на гострий зір та сильні крила для ГУР МО України можна за лінком: https://privatbank.ua/cpa/robimo-viter-vorogu

Долучитись до збору також можна в додатку Приват24 у розділі “Добро” або на сайті dobro.privatbank.ua

Про це повідомляє на своєму сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України.