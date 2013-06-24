Республіка Корея спрямує 4,76 мільйона доларів на підтримку цифрової трансформації українського уряду. Відповідну угоду про це підписали 14 квітня в Києві представники Програми розвитку ООН (ПРООН) та Корейського агентства з міжнародного співробітництва (KOICA). Кошти підуть на трирічний проєкт, який триватиме до 2027 року. Його головна мета — зробити роботу уряду ефективнішою, прозорішою та зручнішою для самих держслужбовців. Візьмуться реалізовувати корисну ініціативу Міністерство цифрової трансформації, ПРООН та Секретаріат Кабміну.

«Мета Мінцифри — максимально спрощувати взаємодію з державою для громадян і тих, хто надає ці сервіси. Ми дуже вдячні Республіці Корея за підтримку важливої ініціативи, що допоможе зробити роботу державного сектору більш ефективною та зручною», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Одним з елементів проєкту стане впровадження спеціального сервісу «Дія» для держслужбовців — «Дія.Офіс», який допоможе спростити адміністративні процеси та покращити взаємодію між установами, повідомляє Мінцифри.