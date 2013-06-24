Мінекономіки працює над усуненням бар'єрів на ринку праці, щоб забезпечити гідність та економічну незалежність для всіх суспільних груп. Про це зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко, коментуючи ухвалення Урядом Плану заходів на 2024-2025 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, передає Урядовий портал.

«Мінекономіки працює над усуненням бар'єрів на ринку праці, щоб забезпечити гідність та економічну незалежність для людей, які цього потребують найбільше. На сьогодні 43% безробітних - це люди, що належать до суспільних груп, які відчувають труднощі у доступі до ринку праці. Тому ми запровадили низку програм, що дозволять ці труднощі здолати - підтримуємо залучення до підприємництва, перенавчання на більш затребувані на ринку праці спеціальності, стимулюємо роботодавців активніше брати на роботу людей з інвалідністю, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб. Кожна людина, яка прагне реалізувати своє право на гідну працю, повинна мати таку можливість», - зазначила Юлія Свириденко.

Так, у 2023 році Мінекономіки продовжує активізувати розвиток підприємництва через проект єРобота. Зокрема, заплановано видати 10 тисяч мікрогрантів на започаткування й розвиток бізнесу, що дозволить створити близько 20 тисяч нових робочих місць. Близько 90 тисяч українців матимуть можливість перенавчитися на нові спеціальності в Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, а також отримати ваучер на навчання.

Окрім того, ми розвиваємо активні програми зайнятості, що передбачають фінансове стимулювання роботодавців брати на роботу людей, які можуть мати певні складнощі при працевлаштуванні. Наразі Мінекономіки розробило Порядки надання роботодавцям компенсації витрат за облаштування робочих місць та витрат на оплату праці осіб з інвалідністю. Ухвалення цих актів сприятиме розширенню можливостей для працевлаштування осіб з інвалідністю та забезпеченню реалізації їх права на працю.

Планується, що активними програмами зайнятості скористаються 35 000 роботодавців для працевлаштування 60 000 осіб.

Нагадаємо, Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року була прийнята з ініціативи Олени Зеленської в 2021 році. Вона передбачає створення безбар’єрного простору в Україні за 6 основними напрямками: