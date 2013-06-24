75 підприємств стали переможцями чергової хвилі грантової програми для переробних підприємств. Загалом, переможці подали заявки на суму понад 348,1 млн грн. Про це повідомив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«Міністерство економіки вже ухвалило наказ про надання грантів коштом Державного бюджету 15 переможцям цієї хвилі. Разом вони отримають майже 101,6 млн грантів. Серед виробників, які за допомогою грантів на переробку в межах «Зроблено в Україні» вирішили модернізувати чи розширити виробництво є як ті, що лише торують шлях до великого успіху, так і добре відомі в Україні та за кордоном підприємства», — розповів Андрій Телюпа.

Так, грант на розширення виробництва отримає Чернігівська фабрика «Берегиня». Продукція фабрики має значний попит. Це взуття для дорослих та дітей, а також ортопедичне взуття.

Також грант отримає компанія «НОРМАІЗОЛ», один з лідерів з виробництва в Україні тепло-, гідро- шумо- і віброізоляційних матеріалів. Продукція виробника реалізується в нашій країні та експортується.

Серед грантоотримувачів — виробничо-комерційна фірма «ЛОСК». Компанія спеціалізується на обробці скла та дзеркал, її продукція багато років представляла Україну на міжнародних виставках та конкурсах.

Також серед переможців грантової програми — підприємства агропереробки, виробники будівельних матеріалів тощо. Грантоотримувачі подавали заявки на гранти в розмірі від 2 млн грн до 8 млн грн.

Рішення щодо надання грантів решті 60 переможцям хвилі на суму понад 246,5 млн грн ухвалюватиме Державний центр зайнятості.

Як отримати грант?

Отримати грант можна на умовах співфінансування: до 50% вартості покриває грант, решту — сплачує переробник. Якщо підприємство розташоване на деокупованих територіях або територіях де були, або можливі бойові дії, виробляє БПЛА чи належить до поліграфічного сектору, держава компенсує до 80% вартості проєкту, а грантоотримувач покриває 20%.

Програма фінансується з двох джерел: