В червні аграріям нарахували за травень компенсації за придбану українську сільськогосподарську техніку на 18,6 млн грн. Відповідний наказ Мінекономіки затвердило за програмою часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва – 25%, яка є частиною політики «Зроблено в Україні». Про це зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Аграрії активно користуються державною підтримкою, яка повертає 25% вартості за придбану сільгосптехніку від українських виробників. Вже у травні на компенсацію подалося 93 агропідприємства та фермерських господарств. Ми сподіваємось, що завдяки відновленню цієї бюджетної програми, аграрії зможуть оновити свій парк техніки, а українське машинобудування отримає поштовх для розвитку, через стимулювання попиту на продукцію українських виробників», – відзначила Юлія Свириденко.

Найбільше заявок на компенсацію за придбану с/г техніку та обладнання за звітний період подали у Черкаській – 13 (за 15 од.), Полтавській – 21 (за 34 од.), Тернопільській – 7 (за 7 од.), Дніпропетровській – 6 (за 6 од.), Житомирській – 5 (за 8 од.), Кіровоградській – 5 (за 8 од.), Сумській областях – 5 (за 7 од.).

Загалом за два місяці дії програми сільгосппідприємства придбали 130 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 90,4 млн грн.

Щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з Перелікуна сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банкузаявку та підтвердні документи. На сьогодні до Переліку української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується коштом бюджету, включено 7 878 номенклатурну позицію техніки та обладнання 86 українських виробників. Перелік постійно оновлюється відповідно до заявок, які надходять до міністерства.

Для виробників, які бажають подати свою техніку у перелік, необхідно звернутися на офіційну електронну пошту Міністерства економіки. Перелік техніки та обладнання оновлюється регулярно, після перевірки ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання на підставі поданої виробником заявки та відповідних документів. Критерії, за якими визначається відповідність виробника с/г техніки та обладнання, зазначені у пп. 6-7 ПостановиКабінету Міністрів України від 1.03.2017 № 130 (зі змінами).

Нагадаємо, за бюджетною програмою «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» у 2024 році передбачено 1 млрд грн. Ця програма є частиною політики «Зроблено в Україні», ініційованої у лютому Президентом Володимиром Зеленським.