Жовтень 2024 року став рекордним місяцем для програми часткової компенсації (25%) вартості сільськогосподарської техніки українського виробництва. Аграрії придбали техніки на 1,2 млрд грн і отримали за неї 250,9 млн грн компенсації від держави. За місяць було подано 894 заявки на компенсацію за придбання 1546 одиниць обладнання. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Аналіз даних показує стрімке зростання популярності програми. Якщо в перший місяць запуску було подано лише 3 заявки на 4 одиниці техніки із компенсацією 220 тис. грн, то в жовтні ці показники зросли в сотні разів. Ставши абсолютно рекордними. Це наочне свідчення того, що механізм державної підтримки ефективно працює, а українські виробники мають можливості та необхідні потужності, щоб задовільнити зростаючий попит на сільгосптехніку», — зазначила Перший віце-премʼєр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Найбільші суми компенсацій за жовтень перераховані через ПриватБанк (59,2 млн грн), Ощадбанк (55,3 млн грн) та ПУМБ (36 млн грн). Усього в програмі працюють 33 уповноважені банки.

Від початку програми у квітні 2024 року аграрії придбали техніки на 3,1 млрд грн. Держава вже компенсувала 645,2 млн грн при річному бюджеті програми 900,17 млн грн. Найактивніше за цей час можливостями програми користувалися аграрії Тернопільської (64,3 млн грн), Полтавської (58,9 млн грн) та Черкаської (54,8 млн грн) областей.

Наразі у програмі беруть участь 138 українських підприємств, які пропонують майже 11,8 тис. одиниць техніки - від тракторів і комбайнів до обладнання для тваринництва та садівництва. Перелік постійно розширюється - нещодавно долучилися ще 5 виробників зі 107 новими позиціями.

Виробники можуть долучитися до програми, подавши заявку через електронну пошту meconomy@me.gov.ua з використанням електронного підпису.