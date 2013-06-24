1000 шкільних автобусів вартістю понад 3 млрд грн закупили громади у 2023-24 роках, аби учні могли безпечно та комфортно дістатися до навчальних закладів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Закупівлі відбувалися через електронний каталог Prozorro Market, відповідну частину якого адмініструють Професійні закупівлі. Це дозволило провести процедури швидко, прозоро та ефективно. У середньому процес закупівлі тривав лише 10 днів, тож школи максимально оперативно закривали потребу в необхідному транспорті.

Найбільше автобусів за 2 роки придбали у Львівській та Київській областях – 93 та 90 одиниць відповідно. Розподіл за іншими регіонами виглядає наступним чином:

Дніпропетровська область - 68

Вінницька область - 62

Полтавська область - 55

Одеська область - 55

Рівненська область - 53

Закарпатська область - 53

Миколаївська область - 52

Житомирська область - 48

Тернопільська область - 44

Івано-Франківська область - 41

Хмельницька область - 40

Сумська область - 39

Черкаська область - 38

Чернівецька область - 35

Волинська область - 35

Харківська область - 33

Запорізька область - 26

Чернігівська область - 25

Кіровоградська область - 20

Херсонська область - 2

«Шкільні автобуси, придбані в Prozorro Market, вироблені в Україні. Їх закупили у чотирьох національних автомобільних заводів. Таким чином учні отримали необхідний транспорт, а український бізнес, який сплачує податки та підтримує економіку – замовлення від держави. Торік завдяки цій програмі приблизно 10 тисяч працівників заводів і суміжних підприємств в Україні мали роботу й ресурс для розвитку. Адже для виробництва одного вітчизняного автобуса додатково залучається 212 українських компаній. У наступному році Уряд також передбачив субвенцію на закупівлю автобусів українського виробництва, бо підтримка національного виробника — важлива складова політики «Зроблено в Україні», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України.

Оновлення шкільного автопарку є частиною програми «Школа офлайн», яку впроваджує Міністерство освіти і науки. Її мета — дати учням можливість навчатися безпечно в очному форматі. Тож наявність необхідного транспорту є критичною, особливо у сільській місцевості та прифронтових областях.

«Закупівля 1000 нових шкільних автобусів – це важливий крок для відновлення доступу до очної освіти в умовах війни. Ці автобуси забезпечать довезення учнів до шкіл з укриттями, що гарантує їх безпеку під час навчання. Особливу увагу приділено дітям з особливими освітніми потребами: кількість спеціально обладнаних місць в автобусах має відповідати особливим освітнім потребам учнів. Завдяки фінансуванню в обсязі 1,2 мільярда гривень у 2024 році ми забезпечимо доступ до очної освіти для більшої кількості дітей, а на 2025 рік у держбюджеті передбачено 1,6 мільярда гривень для подальшої закупівлі автобусів», – зазначила заступник Міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

Протягом двох років Уряд виділяє субвенції для громад на закупівлю шкільних автобусів. У 2025 році закупівлі автобусів через Prozorro Market продовжаться, адже потреба у шкільному транспорті лишається актуальною.

«Prozorro Market – це про взаємовигідні умови співпраці між державою та національним бізнесом, що критично важливо в наших умовах. З одного боку інструмент дозволяє швидко та економно купувати потрібні товари у постачальників, яких ретельно перевіряє на доброчесність адміністратор. З іншого – е-каталог є надійним та прозорим механізмом, де підприємці можуть збувати свою продукцію. Зараз 10 тисяч замовників закуповують в Prozorro Market, а понад 5 тисяч постачальників різних товарів регулярно продають свої товари через е-каталог», – наголосив директор Професійних закупівель Євген Якубовський.

Довідково

Програма «Шкільний автобус» реалізується Міністерством освіти і науки України у співпраці із Міністерством економіки через Prozorro Market і є частиною національної політики «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент України Володимир Зеленський.