Міністерство економіки України завершило виплати коштів за програмою 25% компенсації за купівлю української сільгосптехніки та програмою 15% компенсації вартості енергетичної, колісної техніки, ліфтів, машин для розмінування та іншого обладнання. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Цього року ми не лише повністю виконали зобов'язання за програмами відшкодування вартості вітчизняної техніки, але й заклали міцний фундамент для їх ефективного функціонування у 2025 році. За 8 місяців дії програми компенсації вартості сільгосптехніки аграрії отримали майже 877 млн грн, а підприємці різних галузей за місяць в межах програми 15% — понад 10 млн грн. У наступному році також передбачено фінансування обох програм», — підкреслила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Програми реалізуються в межах державної політики підтримки виробників та підприємців «Зроблено в Україні». Головна умова для участі в програмах – придбана техніка має бути вітчизняного виробництва (60% локалізації для сільгосптехніки, окрім комбайнів, тракторів, комбайнів, самохідних обприскувачів та спецавтомобілів с/г призначення (зерновозів) та 40% для іншої техніки й обладнання).

Ключові результати 2024 року:

Програма 25% для аграріїв:

3 419 сільгосппідприємств оновили технічний парк

Придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн

Виплачено майже 877 млн грн компенсацій

До програми долучилися 33 банки

У каталозі техніки — 11 745 найменувань від 138 виробників

Створено близько 1000 нових робочих місць

Регіональні лідери програми 25%:

За кількістю придбаної техніки: Полтавська (532 одиниці), Черкаська (458) та Кіровоградська (417) області

За вартістю техніки: Тернопільська (388,9 млн грн), Київська (388,6 млн грн) та Сумська (373,5 млн грн) області

За обсягами отриманої компенсації: Тернопільська (81 млн грн), Київська (80,9 млн грн), Сумська (77,8 млн грн)

Програма 15% для всіх галузей:

Компенсовано понад 10 млн грн через 23 уповноважені банки

Включено 138 видів техніки від 14 виробників

Найактивніші регіони: Хмельницька, Тернопільська та Дніпропетровська області

Перспективи на 2025 рік:

Збереження умов компенсації: 25% для сільгосптехніки та 15% для іншої техніки і обладнання українського виробництва

Розширення переліку техніки та виробників

Як долучитися до програми

Для виробників, щоб взяти участь у програмі потрібно:

Подати електронну заявку до Мінекономіки.

Надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.

Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до переліку.

Для покупців: