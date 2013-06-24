В Україні з’явились два нових індустріальних парки – парк «Сокиряни Індастрі ХАБ» на території м. Сокиряни у Чернівецькій області та парк «КИТ» на території м. Бучі Київської області. Таке рішення схвалили на засіданні Уряду 16 серпня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Обидва індустріальні парки створять близько 1350 робочих місць у сфері промисловості. Пріоритетом Уряду є відхід від сировинного виробництва до глибокої переробки, зокрема, розвитку промислового виробництва товарів з акцентом на товари з високою доданою вартістю. Тепер в Україні зареєстровано вже 90 індустріальних парків майже в усіх областях України. Такі ініціативи допомагають бізнесу залучати інвестиції та розвивати українське виробництво, що також є частиною політики «Зроблено в Україні», - зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

На території індустріального парку «Сокиряни Індастрі ХАБ» будуть виробляти будівельні матеріали, будівельні металеві конструкції і вироби, електричне устаткування та іншу технічну продукцію. Індустріальний парк «КИТ» також спеціалізуватиметься на переробній промисловості – тут вироблятимуть будівельні вироби із пластмаси, металеві двері та вікна тощо.

Ініціатори створення парків можуть залучати як приватне, так і державне фінансування. Крім того, внесення до реєстру дає право на отримання державного стимулювання – компенсацію витрат на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж, податкові пільги, звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Загальний розмір інвестицій індустріального парку «Сокиряни Індастрі ХАБ» може скласти 620 млн грн у період з 2024 по 2026 роки – інвесторами стануть компанії з ОАЕ та Німеччини. Індустріальний парк «КИТ» планує залучити на розбудову приватні та кредитні кошти обсягом 1,75 млрд грн.