За перше півріччя 2024 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) підтримало експорт на 4,6 млрд грн. Про це повідомила Перший віце-премʼєр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Експортно-кредитне агентство України в першому півріччі збільшило обсяги підтримки експорту майже у 2,5 раза у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Розвиток несировинного експорту – один з ключових напрямків економічної політики «Зроблено в Україні». І інструменти від ЕКА допомагають досягти цих цілей, зокрема, страховку ЕКА банки визнають достатньою заставою за кредитом, що спрощує і здешевлює його отримання. Крім того, співпраця з ЕКА зменшує ризики експортера і банка, знижує вартість фінансування та підвищує можливості для розвитку бізнесу», - зазначила Юлія Свириденко.

Трійка регіонів-лідерів за обсягами підтриманого за пів року експорту виглядає так:

Київ - 2,78 млрд грн,

Львівська область - 1,11 млрд грн.

Вінницька область - 234,2 млн грн.

До п’ятірки країн до яких українські виробники в січні-червні продавали свою продукцію (за сумами укладених і застрахованих контрактів) увійшли Польща, ОАЕ, Азербайджан, Словаччина та Німеччина.

При цьому найбільш популярними експортними товарами були молочні продукти, деревина та вироби з неї, іграшки, одяг та продукти переробки овочів.

Інструменти Експортно-кредитного агентства України — це один із елементів політики “Зроблено в Україні”, яку у лютому презентував Президент Володимир Зеленський. Її мета — підтримка несировинного експорту, розвиток виробництв та залучення інвестицій у реальний сектор.