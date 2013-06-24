За перше півріччя 2024 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) підтримало експорт на 4,6 млрд грн. Про це повідомила Перший віце-премʼєр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.
«Експортно-кредитне агентство України в першому півріччі збільшило обсяги підтримки експорту майже у 2,5 раза у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Розвиток несировинного експорту – один з ключових напрямків економічної політики «Зроблено в Україні». І інструменти від ЕКА допомагають досягти цих цілей, зокрема, страховку ЕКА банки визнають достатньою заставою за кредитом, що спрощує і здешевлює його отримання. Крім того, співпраця з ЕКА зменшує ризики експортера і банка, знижує вартість фінансування та підвищує можливості для розвитку бізнесу», - зазначила Юлія Свириденко.
Трійка регіонів-лідерів за обсягами підтриманого за пів року експорту виглядає так:
- Київ - 2,78 млрд грн,
- Львівська область - 1,11 млрд грн.
- Вінницька область - 234,2 млн грн.
До п’ятірки країн до яких українські виробники в січні-червні продавали свою продукцію (за сумами укладених і застрахованих контрактів) увійшли Польща, ОАЕ, Азербайджан, Словаччина та Німеччина.
При цьому найбільш популярними експортними товарами були молочні продукти, деревина та вироби з неї, іграшки, одяг та продукти переробки овочів.
Інструменти Експортно-кредитного агентства України — це один із елементів політики “Зроблено в Україні”, яку у лютому презентував Президент Володимир Зеленський. Її мета — підтримка несировинного експорту, розвиток виробництв та залучення інвестицій у реальний сектор.